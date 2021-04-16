В Иране прерывали трансляцию матча Английской премьер-лиги из-за голых ног женщины-судьи

В Иране не позволяют показывать по государственному телевидению женщину с непокрытой головой и голыми коленями.

Государственный телеканал Ирана к большому неудовольствию фанов был вынужден более 100 раз прерывать прямую трансляцию матча Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Это происходило из-за того, что в трансляцию попадала боковой арбитр матча Сиан Месси.

Женщина-лайнсмен работала на матче в стандартной униформе – шортах и гетрах до колена. А в Иране не позволяют показывать по государственному телевидению женщину с непокрытой головой и голыми коленями.

В момент появления Месси на экране ТВ-канал показывал панорамный вид стадиона «Тоттенхэма».

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