В Иране прерывали трансляцию матча Английской премьер-лиги из-за голых ног женщины-судьи
В Иране не позволяют показывать по государственному телевидению женщину с непокрытой головой и голыми коленями.
Государственный телеканал Ирана к большому неудовольствию фанов был вынужден более 100 раз прерывать прямую трансляцию матча Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» (1:3).
Это происходило из-за того, что в трансляцию попадала боковой арбитр матча Сиан Месси.
Женщина-лайнсмен работала на матче в стандартной униформе – шортах и гетрах до колена. А в Иране не позволяют показывать по государственному телевидению женщину с непокрытой головой и голыми коленями.
В момент появления Месси на экране ТВ-канал показывал панорамный вид стадиона «Тоттенхэма».
Новости по теме
На арене «Азади Стэдиум» женщинам был выделен отдельный сектор, число билетов для них было ограничено.
Первый матч, который смогут посетить женщины, станет поединок между сборными Ирана и Камбоджи.
Болельщики наблюдали за игрой с Испанией на крупнейшем стадионе Тегерана «Азади», где установили огромный монитор.