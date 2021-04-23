Врачи Навального просят его прекратить голодовку

Лечащие врачи оппозиционного политика Алексея Навального сообщили о том, что ему была проведена диагностика в гражданской больнице.

Они получили через адвокатов медицинские заключения и результаты обследований. Они просят его прекратить голодовку, так как она представляет опасность для его здоровья.

По словам авторов обращения, Навальный был продиагностирован еще 20 апреля. С оппозиционером работали нейрохирург, главный внештатный нефролог и главный невролог Владимирской области. Ему было проведено исследование, о котором просила команда врачей Навального.

«Наша главная задача – сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье, – говорится в тексте. – Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого».

Подписи поставили пять врачей, работающих с Навальным.

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