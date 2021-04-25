Турция начала очередное наступление на курдов

Операция проходит близ границы с Ираком. Ранее официальный Багдад неоднократно обвинял Анкару в нанесении ущерба своему суверенитету турецкими операциями.

Турция начала новую военную операцию против курдов. Объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри близ границы с Ираком подверглись артиллерийскому обстрелу и авианалетам с участием истребителей F-16, сообщило Общество радио и телевидения Турции в субботу, 24 апреля.

Операцией руководит турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. А президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал подвергающихся атакам «террористами» и заявил об уничтожении многих из них.

Турция уважает территориальную целостность Ирака, указал Эрдоган. Ирак на момент публикации не отреагировал на происходящее. Ранее официальный Багдад неоднократно обвинял Анкару в нанесении ущерба своему суверенитету турецкими операциями.

В середине февраля Турция завершила очередную военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана. Кроме борьбы с терроризмом Анкара занимается тем, что ищет новые маршруты, которые позволят ей обойти Иракский Курдистан, говорят эксперты.

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