Украинские исполнители вышли в финал «Евровидения»

Украинская группа Go_A с песней «Шум» вышла в финал песенного конкурса «Евровидение». Финал «Евровидения» состоится 22 мая.

Группа Go_A стала победителем на национальном отборе в 2020 году, но из-за коронавируса «Евровидение» не состоялось, и за группой оставили право представлять Украину на конкурсе в 2021 году.

В финал также прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.

Второй полуфинал конкурса состоится в четверг, 20 мая. Финал «Евровидения» состоится 22 мая.

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