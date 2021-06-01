Выбор района Москвы для покупки новостройки

Если говорить честно, то с точки зрения удобства для жизни Москва – не самый лучший город в России.

Если говорить честно, то с точки зрения удобства для жизни Москва – не самый лучший город в России. Зашкаливающая плотность населения, ставшие уже легендой пробки на дорогах, загрязнение, безумные цены на недвижимость – всё это радовать не может никого. Однако население Москвы растёт: именно здесь крутятся основные финансовые потоки, нигде больше в России заработать таких денег не получится. Именно поэтому москвичи не торопятся покидать свой город, а жители других городов и даже стран едут в столицу.

Но при этом есть странный факт: даже люди, давно живущие в Москве, город практически не знают. Об этом хорошо известно каждому риэлтору, занимающемуся помощью в приобретении жилья. Знания москвичей о своём городе чрезвычайно поверхностны: обычно человек работает в одном районе, живёт в другом, а отдыхает на даче или же гуляет по давно привычным торговым и развлекательным центрам, не особенно горя желанием ехать в незнакомые места. Даже с друзьями из других районов москвичи встречаются редко – и обычно на «нейтральной» территории: вместе сходить в кино, посидеть в ресторане, погулять по достопримечательностям.

И это плохое знание Москвы приводит к тому, что при выборе квартиры жители руководствуются несколькими привычками:

любимый и уже изученный район;

район, удобно расположенный поблизости от важных для покупателя квартиры мест (от родителей, друзей, места работы или учёбы и т. д.);

район, покупка квартиры и проживание в котором доступны финансово;

места имеющие повышенный статус или историческую ценность (разумеется, если клиент риэлтора может их себе позволить);

район, выгодный с точки зрения инвестиций тем, кто вкладывает деньги в недвижимость не для проживания, а для перепродажи или сдачи в наём.

Но всё то же незнание Москвы приводит к тому, что клиенты для выбора новостроек в Москве часто спрашивают у риэлтора совета о том, в каком районе лучше выбирать место для покупки квартиры. Опытный риэлтор, знающий и самого клиента, и его семью, знакомый с его уровнем достатка, всегда постарается подобрать оптимальный вариант. Это и часть профессиональной этики – и своеобразная «инвестиция в будущее»: если сделка оказалась удачной, и клиент всем доволен – он придёт снова или порекомендует агентство недвижимости друзьям или знакомым.

Где лучше покупать жильё в Москве?

На основании опыта риэлторов, при выборе района нужно исходить из нескольких параметров:

Где квартиры или комнаты стоят дешевле всего? Где удобнее проживать семьёй с детьми? Где квартиры окажутся наиболее выгодным вложением средств в недвижимость?

Ну и сверх того у любого специалиста по сделкам с недвижимостью есть личные наблюдения, из которых тоже можно сделать выводы о разных московских районах.

Где самое доступное жильё?

С точки зрения привлекательности для покупателя, районы с самым недорогим (не забываем, что это – по московским меркам!) жильём будут иметь следующий рейтинг по убыванию:

Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное Солнцево Вешняки Выхино Жулебино Южное Бутово Некрасовка Капотня Бескудниковский Молжаниновский Зеленоград

В отношении двух последних районов, правда, начинают работать уже другие факторы: какими бы дешёвыми квартиры там ни были, районы очень далеки от МКАДа – и добираться оттуда на работу или учёбу будет занятием не самым лёгким.

Самые привлекательные для проживания московские районы

Если же «гоняться за дешевизной», по выражению классика, нет острой необходимости, то можно ранжировать московские регионы и по другим признакам. С точки зрения экологической чистоты, благоустройства, доступных школ и детских садов перечень будет выглядеть уже по-другому.

Хамовники Крылатское Фили-давыдково Строгино Раменки Куркино

Цены на недвижимость там выше, чем в Зеленограде или Южном Бутово – но и жить там в разы удобнее.

Самые дорогие и престижные районы Москвы

Если же квартира приобретается не сколько для проживания, сколько как удобное вложение средств – то рейтинг московских районов будет выглядеть совсем по-другому. Элитные новостройки чаще всего расположены в следующий районах:

Арбат Остоженка Китай-город Тверской Хамовники Якиманка Мещанский Красносельский Дорогомилово Замоскворечье

ТОП-5 московских районов с точки зрения риэлторов

Если же взять несколько параметров вместе (развитая социальная сфера, экологическая чистота, доступность цены на жильё, минимум проблем с транспортом), то с точки зрения специалистов по сделкам с недвижимостью лучшими пятью районами Москвы будут следующие:

Строгино Хорошово-Мневники Раменки Тимирязевский Крылатское

Отдельно риэлторы советуют присмотреться и к Бескудниковскому району. Не так давно там открылась Селигерская станция метро, значительно улучшив транспортную доступность этих мест. К тому же жильё в новых домах там неплохого качества, при этом стоит ненамного дороже, чем в панельных домах ещё советской постройки. Однако если и брать квартиру в Бескудниковском районе – то только в тех домах, что построены не более 10 лет назад.