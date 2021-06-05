Ребров уходит с поста главного тренера «Ференцвароша»
47-летний украинец Сергей Ребров уходит с поста главного тренера «Ференцвароша», сообщает официальный сайт Fradi.
Ребров работал в будапештском клубе с лета 2018 года.
За это время он успел трижды привести команду к золотым медалям в чемпионате, что случилось с командой впервые в XXI веке, а также вывести ее в Лигу чемпионов.
Ранее Ребров рассказал о конфликте с руководством клуба по поводу трансферов и других вопросов.
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