47-летний украинец Сергей Ребров уходит с поста главного тренера «Ференцвароша», сообщает официальный сайт Fradi.

Ребров работал в будапештском клубе с лета 2018 года.

За это время он успел трижды привести команду к золотым медалям в чемпионате, что случилось с командой впервые в XXI веке, а также вывести ее в Лигу чемпионов.

Ранее Ребров рассказал о конфликте с руководством клуба по поводу трансферов и других вопросов.

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