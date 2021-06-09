В России могут посадить в тюрьму за ношение футболки сборной Украины

Об этом заявил российский адвокат Игорь Бушманов. Ношение футболки с изображением Украины с Крымом может быть расценено как «сепаратизм».

«Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм – публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ», – сказал Бушманов.

«Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения – к уголовной сроком до четырех лет», – отметил адвокат.

При этом Бушманов подчеркнул, что если эти действия будут осуществлены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человеку может грозить уже пять лет лишения свободы.

Напомним, презентация новой формы сборной Украины вызвала бурное возмущение политиков в России, которые призвали УЕФА запретить экипировку из-за политического подтекста.

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