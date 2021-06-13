Путин ответил NBC, считает ли он себя убийцей

Президент России Владимир Путин дал интервью корреспонденту канала NBC Кейру Симмонсу в преддверии встречи с президентом Джо Байденом.

Симмонс спросил у Путина, считает ли он себя «убийцей», заметив, что так его называли и Байден и Трамп. Российский президент не дал прямой ответ.

«Послушайте, я привык за время своей работы к атакам с разных сторон. По очень многим поводам и разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет. Так что что касается жёсткой риторики, то это, как мне кажется, выражение общей американской культуры. В Голливуде есть очень много чего укоренившегося. Мачо. Ко всему этому можно относиться как к киноискусству. Это элемент американской политической культуры, и это считается нормой«, – ответил Путин. Он заявил, что всегда «руководствовался интересами российского государства и русского народа».

Симмонс назвал нескольких известных людей, которые были убиты в период правления Путина: Анну Политковскую, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова, Михаила Лесина.

«Вы перечислили много людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей», – ответил Путин, засмеявшись. Он рассказал, что хорошо относился к Лесину.

«Что же касается других, то мы обнаружили некоторых преступников, которые совершили эти преступления. Некоторые сели в тюрьму, и мы продолжим работать в том же духе, – добавил российский президент.

В марте Байден ответил утвердительно на вопрос считает ли он Путина «убийцей». Путин прокомментировал это высказывание поговоркой «кто обзывается, тот сам так и называется».

Полностью интервью с Путиным будет показано 14 июня.

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