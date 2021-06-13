Путин ответил NBC, считает ли он себя убийцей
Президент России Владимир Путин дал интервью корреспонденту канала NBC Кейру Симмонсу в преддверии встречи с президентом Джо Байденом.
Симмонс спросил у Путина, считает ли он себя «убийцей», заметив, что так его называли и Байден и Трамп. Российский президент не дал прямой ответ.
«Послушайте, я привык за время своей работы к атакам с разных сторон. По очень многим поводам и разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет. Так что что касается жёсткой риторики, то это, как мне кажется, выражение общей американской культуры. В Голливуде есть очень много чего укоренившегося. Мачо. Ко всему этому можно относиться как к киноискусству. Это элемент американской политической культуры, и это считается нормой«, – ответил Путин. Он заявил, что всегда «руководствовался интересами российского государства и русского народа».
Симмонс назвал нескольких известных людей, которые были убиты в период правления Путина: Анну Политковскую, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова, Михаила Лесина.
«Вы перечислили много людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей», – ответил Путин, засмеявшись. Он рассказал, что хорошо относился к Лесину.
«Что же касается других, то мы обнаружили некоторых преступников, которые совершили эти преступления. Некоторые сели в тюрьму, и мы продолжим работать в том же духе, – добавил российский президент.
В марте Байден ответил утвердительно на вопрос считает ли он Путина «убийцей». Путин прокомментировал это высказывание поговоркой «кто обзывается, тот сам так и называется».
Полностью интервью с Путиным будет показано 14 июня.
Новости по теме
Такое заявление президент США сделал во время интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулуса.
Москва не доверяет Лукашенко, однако она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты.
Агентство Bloomberg сослалось на данные опросов ВЦИОМ о доверии политикам: о доверии Путину заявили 27 процентов респондентов.