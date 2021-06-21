США продолжат вводить санкции против СП-2

Байден не намерен вводить санкции против стран ЕС, причастных к Севпотоку-2, но готов ввести ограничения против российских компаний.

США по-прежнему выступает против российского газопровода Северный поток-2 и продолжат вводить против него санкции. Об этом заявил советник президента Джейк Салливан в эфире CNN в воскресенье, 20 июня.

По словам Салливана, президент США Джо Байден не намерен вводить санкции против стран Евросоюза, причастных к Севпотоку-2, но готов ввести ограничения против российских компаний.

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока-2″. Он это делал и продолжит делать», – сказал Салливан.

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