Украинский флот провел тактические учения в Черном море

ВМС Украины провели тактические учения корабельной десантной группы в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Маневры проводились в несколько этапов. После приведения корабельной десантной группы в высшую степень боевой готовности, были осуществлены загрузка личного состава и техники, выход из пункта базирования, развертывание корабельной десантной группы в районы формирования десанта.

«Отработка организации противокатерной обороны украинскими военными осуществлялась с выполнением упражнений корабельной десантной группы на полигонах боевой подготовки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские моряки осуществляли тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу, оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы, буксировали поврежденный корабль и т.п.

«Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель», – рассказал командир флотилии Юрий Федаш.

По его словам, особенностью этих учений было то, что впервые применялись надувные мишени типа Killer Tomatoes, которые используются в странах-членах НАТО.

Тэги: военные учения, ВМС Украины