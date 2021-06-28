В Стамбуле полиция разогнала гей-парад
Власти Турции в течение последних лет неоднократно запрещали проведение прайдов. До этого тысячи человек участвовали в параде.
Турецкая полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая собралась на гей-прайд в центре Стамбула, сообщает Reuters.
Около 20 человек, включая фотожурналиста, были задержаны.
Власти Турции в течение последних лет неоднократно запрещали проведение прайдов. До этого тысячи человек участвовали в параде. В этом году парад запретили из-за коронавируса.
Турция уже давно является кандидатом на вступление в Европейский Союз, однако процесс ее вступления годами тянется на фоне напряженности по различным вопросам, включая прав человека.
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