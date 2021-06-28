В Стамбуле полиция разогнала гей-парад

Власти Турции в течение последних лет неоднократно запрещали проведение прайдов. До этого тысячи человек участвовали в параде.

Турецкая полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая собралась на гей-прайд в центре Стамбула, сообщает Reuters.

Около 20 человек, включая фотожурналиста, были задержаны.

Власти Турции в течение последних лет неоднократно запрещали проведение прайдов. До этого тысячи человек участвовали в параде. В этом году парад запретили из-за коронавируса.

Турция уже давно является кандидатом на вступление в Европейский Союз, однако процесс ее вступления годами тянется на фоне напряженности по различным вопросам, включая прав человека.

Тэги: гей-парад, Турция