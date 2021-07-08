В ООН настаивают на переписи населения в Украине
Последнюю перепись населения страна проводила в 2001 году. Позже Украина пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году.
Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани заявила о необходимости проведения переписи населения в стране. Об этом она сказала на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе (Литва), сообщает Укринформ.
«Я хочу напомнить нам, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения», – отметила Лубрани.
Координатор ООН обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений.
«В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6. Но иметь перепись, проведенную вместо старой, важно. Соответственно, очень важно, чтобы каждый был включен», – отметила она, добавив, что это влияет на предоставление социально-экономических услуг.
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