В ООН настаивают на переписи населения в Украине

Последнюю перепись населения страна проводила в 2001 году. Позже Украина пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году.

Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани заявила о необходимости проведения переписи населения в стране. Об этом она сказала на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе (Литва), сообщает Укринформ.

«Я хочу напомнить нам, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения», – отметила Лубрани.

Координатор ООН обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений.

«В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6. Но иметь перепись, проведенную вместо старой, важно. Соответственно, очень важно, чтобы каждый был включен», – отметила она, добавив, что это влияет на предоставление социально-экономических услуг.

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