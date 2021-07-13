СБУ задержали агента российской разведки

Мужчина собирал данные на украинских чиновников и военных, которые должны были использоваться для их вербовки.

В Кировоградской области сотрудники Контрразведчики СБУ задержали гражданина Украины, который, по версии следствия, был завербован и работал на российскую военную разведку (ГУ ГШ ВС РФ). Об этом во вторник, 13 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанный входил в состав организованной преступной группировки и был завербован, когда находился на территории РФ.

«Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что по возвращению в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновников и военнослужащих. А именно: компрометирующих данных на них, а также сведений об их выездах в РФ и на временно оккупированные территорий, наличия родственных связей, имущества и тому подобное», – говорится в сообщении.

По данным разведки, эти сведения должны были использоваться для задержания указанных лиц и их дальнейшей вербовки.

«Собранные данные задержан агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку», – сообщили в СБУ.

При обыске у задержанного обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты Сбербанка России, удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Задержанному сообщено о подозрении в госизмене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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