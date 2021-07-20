США приостановили действие санкций в отношении СП-2

Соединенные Штаты продолжают выступать против газопровода. Однако, по мнению Вашингтона, санкции вряд ли могли предотвратить его строительство.

Белый дом приостановил действие санкций в отношении российского проекта Северный поток-2, поскольку вряд ли мог помешать строительству газопровода. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

«Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ясно заявил, что мы продолжаем выступать против газопровода Северный поток-2, рассматриваем его в качестве геополитического проекта Кремля, направленного на расширение российского влияния на европейские энергетические ресурсы, чтобы обойти Украину. Это плохая сделка для Германии, Украины и для Европы в целом», – сказал Прайс.

Он напомнил, что российский газопровод был достроен на более чем 90%, когда администрация Байдена приступила к своим обязанностям.

«Да, мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода, ввели в мае санкции в отношении 19 компаний и судов, связанных с газопроводом», – отметил представитель Госдепа, напомнив, что при экс- президенте Дональде Трампе были введены санкции против двух объектов.

«Между тем мы признаем, что санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил приостановление [санкций] в рамках приверженности президента Байдена восстановлению отношений с нашими европейскими союзниками», – пояснил Прайс.

Тэги: санкции, США, газопровод, белый дом, СП-2