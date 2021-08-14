Минобороны повысило Беленюка в звании

Спортсмен и народный депутат Жан Беленюк получил очередное воинское звание «старший лейтенант» и поощрительную награду – пистолет.

Спортсмен и народный депутат Жан Беленюк, который завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио, получил очередное воинское звание «старший лейтенант» и поощрительную награду – пистолет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Награду во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Беленюку вручил министр обороны Андрей Таран.

«Старший лейтенант Жан Беленюк выступает в борьбе греко-римского стиля, он стал единственным украинским спортсменом, кому покорилась высшая награда во время XXXІІ летних Олимпийских игр в Токио. Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе. Жан Беленюк – четвертый борец в истории Украины с олимпийским «золотом» в этом виде спорта», – отметили в Минобороны.

Тэги: Жан Беленюк, воинское звание