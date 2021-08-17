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14:00 22 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На кинофестивале в Одессе режиссер из Британии перепутал Украину и РФ

Британский режиссер, выйдя на сцену получать награду за вклад в киноискусство, поблагодарил Россию.

Во время закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля британский актер и режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию. Инцидент произошел во время церемонии закрытия фестиваля 21августа, сообщает 7 канал Одесса.

80-летний режиссер получил награду за вклад в киноискусство. Выйдя на сцену, он сказал: «Спасибо! Спасибо, Одесса! Спасибо, Россия!».

Позже свою ошибку он объяснил смущением и возрастом.

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Тэги: Одесса, кинофестиваль, режиссер
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