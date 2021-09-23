Украинского футболиста дисквалифицировали за неприличный жест

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола отстранил на два матча футболиста «Миная» Евгения Селезнева.

Селезнева наказали за демонстрацию неприличного жеста во время матча 8-го тура чемпионата УПЛ против «Ворсклы» 19 сентября.

Идя в подтрибунное помещение, бывший игрок сборной Украины показал средний палец трибунам.

Селезнев позже извинился за свой поступок.

«Досадно об этом говорить. Жест, который я сделал в сторону болельщиков на матче между «Ворсклой» и «Минаем», сделал на эмоциях, и я искренне жалею о нем.

«Этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные бранные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми борются украинские войска на востоке нашего государства», – приводит слова Селезнева клубная пресс-служба.

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