Разумков подаст в суд, если его лишат мандата

По закону депутаты не имеют права лишать его мандата, говорит Разумков. Но если это случится – пойдет в суд.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в случае лишения его депутатского мандата подаст в суд. Об этом он сообщил в эфире телеканала Прямой.

«Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал как человек, как Дмитрий Разумков, как уже сегодня политик», – сказал он.

Спикер ВР отметил, что по закону депутаты не имеют права лишать его мандата.

«По закону – нет. А по тому, что происходит в Верховной Раде … Смотрите, всякое может быть. Недавно мы с коллегами говорили, и они говорят, что так тебя же могут быстрее убрать», – пояснил Разумков.

Он подчеркнул, что должность спикера это одно, но мандат ему дал народ, поддержал его на выборах.

«И здесь это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе голосовали за меня и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должности, а о людях», – отметил Разумков.

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