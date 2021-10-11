НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:42 12 Октября 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

COVID-19 в Украине: за сутки почти 12 тысяч новых случаев

В Украине за сутки, 11 октября, зафиксировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья. Из заболевших 1262 ребенка и 227 медработников.

В Киеве за сутки выявлено более 628 новых случаев COVID-19. Лидерами по количеству заболевших является Харьковская (1502), Львовская (978) и Днепропетровская (876) области.

От COVID-19 в стране умерли уже 59 052 человека (+352 за сутки), выздоровели 2 297 899 (+5 419).

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021. С начала кампании проведено всего 13807133 прививки.

Источник:
Тэги: covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.10.2021 11:04
В Австралии из 106 дневной изоляции вышел 5-милионный город
ТОР
11.10.2021 10:15
Ученые выяснили, насколько вакцинация защищает от тяжелых случаев COVID-19 и смерти
ТОР
11.10.2021 08:51
COVID-19 в Украине: почти 9 тыс. новых случаев за сутки
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Смерть Полякова: в МВД рассказали о новых показаниях таксиста и загадочном свидетеле

11:51 Украина

Лидер КНДР грозит США «непобедимой армией»

11:02 Мир

В Канаде метеорит упал на подушку спящей женщины

21:00 Мир

В Украине ввели новые правила пассажироперевозок на время карантина

17:51 Украина

На похоронах Полякова произошел конфликт между его женой и любовницей

16:12 Украина

На острове Ла-Пальма обрушилась часть вулкана: потоки лавы разрушили тысячу домов

15:48 Мир

Названа область Украины, которая ближе всего к «красной» карантинной зоне

14:58 Украина

Россия украла формулу вакцины от COVID-19, – СМИ

11:40 Мир

В Чернигове прощаются с нардепом Антоном Поляковым

10:16 Украина

Саакашвили рассказал об отношениях с любовницей и женой

18:03 Мир

Президента Чехии госпитализировали в реанимацию после поражения партии власти на выборах

17:07 Мир

Новости | NetGameSlots.com