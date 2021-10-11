COVID-19 в Украине: за сутки почти 12 тысяч новых случаев

В Украине за сутки, 11 октября, зафиксировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья. Из заболевших 1262 ребенка и 227 медработников.

В Киеве за сутки выявлено более 628 новых случаев COVID-19. Лидерами по количеству заболевших является Харьковская (1502), Львовская (978) и Днепропетровская (876) области.

От COVID-19 в стране умерли уже 59 052 человека (+352 за сутки), выздоровели 2 297 899 (+5 419).

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021. С начала кампании проведено всего 13807133 прививки.

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