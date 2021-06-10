НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Донбасс
18:10 17 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ОБСЕ временно приостановила миссию на Донбассе

По соображения безопасности ОБСЕ приостанавливает миссию на Донбассе.

Протестующие перед отелем Park Inn

Об этом сообщает Reuters.

В связи с продолжающейся акцией протеста возле гостиницы, где проживают члены миссии ОБСЕ на Донбассе, было решено временно приостановить миссию по соображения безопасности.

«Из-за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции», – заявил главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

«Акция протеста» продолжается уже несколько дней, однако по словам главного наблюдателя, члены миссии пока не чувствуют угрозу со стороны «протестующих».

Как ранее сообщали Власти, РФ объяснила отказ продлить работу миссии ОБСЕ.

Источник:
Тэги: протест, ОБСЕ, Донбасс
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.06.2021 19:20
В ОБСЕ подтвердили снижение напряженности на Донбассе
ТОР
30.05.2021 11:00
В ОБСЕ назвали основную причину гибели мирных жителей Донбасса
ТОР
12.04.2021 14:00
На Донбассе развернули наблюдательные группы
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com