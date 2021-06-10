ОБСЕ временно приостановила миссию на Донбассе

По соображения безопасности ОБСЕ приостанавливает миссию на Донбассе.

Протестующие перед отелем Park Inn



Об этом сообщает Reuters.

В связи с продолжающейся акцией протеста возле гостиницы, где проживают члены миссии ОБСЕ на Донбассе, было решено временно приостановить миссию по соображения безопасности.

«Из-за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции», – заявил главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

«Акция протеста» продолжается уже несколько дней, однако по словам главного наблюдателя, члены миссии пока не чувствуют угрозу со стороны «протестующих».

Как ранее сообщали Власти, РФ объяснила отказ продлить работу миссии ОБСЕ.

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