Во двор дома замглавы ОП Жовквы бросили коктейль «Молотова»: в СБУ раскрыли подробности

В дом заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы бросили коктейль «Молотова». Злоумышленника задержали.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Инцидент произошел около 04:00 22 октября в Дарницком районе Киева.

В результате происшествия никто не пострадал.

Нападавшим оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом он из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.

По словам мужчины, на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. Адрес объекта нападения и указания от заказчика он якобы получал через мессенджер «Telegram».

Злоумышленнику обещали заплатить 4 тысячи долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Какими мотивами руководствовался заказчик преступления, его исполнитель не знает.

Теперь правоохранители пытаются выйти на заказчика. Производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.

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