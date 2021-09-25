Турция объявит послов 10 стран Запада персонами нон-грата

В понедельник, 18 октября, эти послы призвали к «справедливому и быстрому» решению дела Османа Кавалы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что послы не знают и не понимают его страны.



В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны объявить этих послов персонами нон-грата, сообщает CNN.

Речь идет о послах Германии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.

«Я дал необходимые поручения нашему министру иностранных дел, я сказал, что вы быстрее разберетесь с объявлением 10 послов персонами нон-грата», – заявил Эрдоган.

Он добавил, что дипломаты покинут Турцию, поскольку они «не знают и не понимают» этой страны.

Турецкий предприниматель и правозащитник Осман Кавала уже более четырех лет находится в заключении в Турции без судебного приговора. Его подозревают в попытке свержения правительства и насильственном изменении конституционного строя в Турции.

В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что заключение под стражу было применено к Кавале при отсутствии достаточных доказательств состава преступления, в нарушение его права на свободу и безопасность в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

Ранее Власти писали, что Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, напомнил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией.

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