В Украине новый пик заболеваемости COVID-19 – почти 27 тыс случаев в сутки

По состоянию на утро пятницы, 29 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26 870 заболевших с начала пандемии.

Об этом сообщили на сайте Минздрава. Умерло 648 человек. Из общего числа заболевших 1824 ребенка и 491 медработник.

За сутки госпитализировали 5463 человек, выздоровели от COVID-19 9784 пациента.

Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.

Также за сутки установлен рекорд по количеству сделанных прививок – 289241.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1616 случаев;

Винницкая область – 588 случаев;

Волынская область – 601 случай;

Днепропетровская область – 2164 случая;

Донецкая область – 1149 случаев;

Житомирская область – 1266 случаев;

Закарпатская область – 338 случаев;

Запорожская область – 1298 случаев;

Ивано-Франковская область – 781 случай;

Киевская область – 988 случаев;

Кировоградская область – 193 случая;

Луганская область – 522 случая;

Львовская область – 1702 случая;

Николаевская область – 696 случаев;

Одесская область – 2156 случаев;

Полтавская область – 1073 случая;

Ривненская область – 1199 случаев;

Сумская область – 1235 случаев;

Тернопольская область – 711 случаев;

Харьковская область – 1497 случаев;

Херсонская область – 1227 случаев;

Хмельницкая область – 1282 случая;

Черкасская область – 793 случая;

Черновицкая область – 682 случая;

Черниговская область – 1113 случаев.

Ранее Власти писали, что в Киеве ужесточают карантинные ограничения с 1 ноября из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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