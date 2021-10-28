В Украине новый пик заболеваемости COVID-19 – почти 27 тыс случаев в сутки
По состоянию на утро пятницы, 29 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26 870 заболевших с начала пандемии.
Об этом сообщили на сайте Минздрава. Умерло 648 человек. Из общего числа заболевших 1824 ребенка и 491 медработник.
За сутки госпитализировали 5463 человек, выздоровели от COVID-19 9784 пациента.
Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.
Также за сутки установлен рекорд по количеству сделанных прививок – 289241.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1616 случаев;
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Винницкая область – 588 случаев;
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Волынская область – 601 случай;
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Днепропетровская область – 2164 случая;
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Донецкая область – 1149 случаев;
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Житомирская область – 1266 случаев;
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Закарпатская область – 338 случаев;
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Запорожская область – 1298 случаев;
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Ивано-Франковская область – 781 случай;
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Киевская область – 988 случаев;
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Кировоградская область – 193 случая;
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Луганская область – 522 случая;
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Львовская область – 1702 случая;
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Николаевская область – 696 случаев;
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Одесская область – 2156 случаев;
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Полтавская область – 1073 случая;
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Ривненская область – 1199 случаев;
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Сумская область – 1235 случаев;
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Тернопольская область – 711 случаев;
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Харьковская область – 1497 случаев;
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Херсонская область – 1227 случаев;
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Хмельницкая область – 1282 случая;
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Черкасская область – 793 случая;
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Черновицкая область – 682 случая;
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Черниговская область – 1113 случаев.
Ранее Власти писали, что в Киеве ужесточают карантинные ограничения с 1 ноября из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19.