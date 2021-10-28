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Главная » Украина » Общество
08:22 29 Октября 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

В Украине новый пик заболеваемости COVID-19 – почти 27 тыс случаев в сутки

По состоянию на утро пятницы, 29 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26 870 заболевших с начала пандемии.

Об этом сообщили на сайте Минздрава. Умерло 648 человек. Из общего числа заболевших 1824 ребенка и 491 медработник.

За сутки госпитализировали 5463 человек, выздоровели от COVID-19 9784 пациента.

Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.

Также за сутки установлен рекорд по количеству сделанных прививок – 289241.

Количество новых случаев COVID-19  за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1616 случаев;

  • Винницкая область – 588 случаев;

  • Волынская область – 601 случай;

  • Днепропетровская область – 2164 случая;

  • Донецкая область – 1149 случаев;

  • Житомирская область – 1266 случаев;

  • Закарпатская область – 338 случаев;

  • Запорожская область – 1298 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 781 случай;

  • Киевская область – 988 случаев;

  • Кировоградская область – 193 случая;

  • Луганская область – 522 случая;

  • Львовская область – 1702 случая;

  • Николаевская область – 696 случаев;

  • Одесская область – 2156 случаев;

  • Полтавская область – 1073 случая;

  • Ривненская область – 1199 случаев;

  • Сумская область – 1235 случаев;

  • Тернопольская область – 711 случаев;

  • Харьковская область – 1497 случаев;

  • Херсонская область – 1227 случаев;

  • Хмельницкая область – 1282 случая;

  • Черкасская область – 793 случая;

  • Черновицкая область – 682 случая;

  • Черниговская область – 1113 случаев.

Ранее Власти писали, что в Киеве ужесточают карантинные ограничения с 1 ноября из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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Тэги: covid-19
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