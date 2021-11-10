Две женщины родили детей друг друга, а потом поменялись

Калифорнийский центр репродуктивного здоровья перепутал эмбрионы, в результате две женщины из Лос-Анджелеса, решившие забеременеть с помощью ЭКО, родили чужих детей.

Дафна и Александр говорят, что вся эта история их сильно потрясла.



Об этом сообщает Daily Mail.

41-летний музыкант Александр Кардинале и его 43-летняя жена Дафна несколько месяцев воспитывали ребенка, прежде чем обнаружили, что эта девочка на самом деле не их биологическая дочь.

Они подали в суд на Калифорнийский центр репродуктивной медицины, где прошли роды.

Как отмечается в иске, Александр Кардинале ожидал увидеть «ребенка со светлой кожей», такого же, как их первенец. Однако отец с удивлением обнаружил, что новорожденная девочка «оказалась намного более темнокожей, с черными как смоль волосами».

Дафна сделала ДНК-тест, который показал, что ребенок не их.

Клиника помогла семье Кардинале найти другую пару, которая выносила их биологического ребенка. Когда две пары впервые встретились, их детям было около четырех месяцев.

Потом они решили обменяться дочерьми – и сделали это в январе 2020 года.

Хотя в результате дети воссоединились со своими биологическими родителями, Дафна и Александр говорят, что вся эта история их сильно потрясла.

В понедельник, 8 ноября, Дафна провела пресс-конференцию, на которой рассказала про свою «боль и смятение». Она возмущена непрофессионализмом медиков.

«Мы доверяли этим людям и даже не подозревали, что такое может случиться», – сказала она.

Она добавила, что еще труднее пришлось их старшей семилетней дочери, которая не могла понять, почему у нее теперь другая сестра.

У всех членов семьи появились симптомы депрессии, и сейчас они проходят психотерапию.

Власти писали, что благодаря ЭКО жительница Москвы впервые стала матерью в 60 лет.

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) – оплодотворение вне тела. Считается современной и весьма эффективной технологией лечения бесплодия.

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