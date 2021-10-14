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11:53 14 Ноября 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Южную границу Украину усилят ракетными комплексами Нептун

Для защиты южной границы и береговой линии Украины будут использоваться ракетные комплексы Нептун.

Комплексы Нептун в ближайшем будущем будут использоваться для защиты южных границ Украины

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова, во время рабочего визита в Бердянске Запорожской области.

По его Алексея Резникова противокорабельные ракетные комплексы Нептун в ближайшем будущем будут использоваться для защиты южных границ Украины.

«Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс Нептун. От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», – отметил министр обороны.

Кроме этого, по словам Резникова, военно-морские силы Украины активно усиливаются с помощью западных союзников, в частности США.

Так, в Украину уже передано два катера типа Island, и еще два в натсоящее время доставляются в Украину морским путем. Кроме того, на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд ВСУ.

Береговий ракетний комплекс "Нептун"

ПКР «Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана Киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия Украины.

Как ранее сообщали Власти, ВСУ передали опытные образцы комплекса Нептун.

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Тэги: минобороны, всу, нептун, береговая линия
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