Теория заговора: в Нидерландах продавали радиоактивную бижутерию, «оберегающую» от 5G. Фото

Голландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите предупреждает, как минимум, о десяти продуктах, которые испускают опасное ионизирующее излучение.

Ожерелья и аксессуары, утверждающие, что они «защищают» людей от мобильных сетей 5G, оказались радиоактивными. Голландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) выпустил предупреждение о десяти продуктах, которые, как они обнаружили, испускают опасное ионизирующее излучение, об этом пишет BBC.

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«Ионизирующее излучение может повредить ткани и ДНК. Уровень радиации, измеренный на исследуемых продуктах, невелик. Однако в случае длительного и непрерывного ношения этих проверенных продуктов (в течение всего года 24 часа в сутки) строгое предельное значение в Нидерландах для воздействия излучения на кожу может быть превышено» — пишет ANVS. Речь, в частности, идёт о кулоне Quantum Pendant, маске для сна Serenity Mask, а также браслетах, выпущенные под брендами Energy Armor, Magnetix и Nero.

«Не носите его больше, аккуратно уберите их в безопасное место и ожидайте получения инструкции по возвращению», – говорится в заявлении ANVS. В итоге нидерландские власти запретили продажу этих товаров, а также собираются выпустить инструкцию по их утилизации. Продавцам «целительной» бижутерии в Нидерландах, известных ANVS, сказали, что продажа запрещена и должна быть немедленно остановлена, и что они должны проинформировать об этом своих клиентов».

Теории заговора привели к появлению на рынке устройств «против 5G», которые, как правило, оказываются неэффективными, а в этом случае еще и вредными.

Нет никаких доказательств того, что сети 5G вредны для здоровья. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что мобильные сети 5G безопасны и принципиально не отличаются от существующих сигналов 3G и 4G. В мобильных сетях используются неионизирующие радиоволны, которые не повреждают ДНК. Несмотря на это, на передатчики совершались нападения со стороны людей, считавших их вредными.

Ранее Власти писали, что в Нидерландах вводят жесткий локдаун из-за “Омикрона”.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: теория заговора, радиоактивная бижутерия, защита от 5G