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19:33 20 Января 2022 0 Комментарии
В Сахаре выпал снег: в чем причина редкого явления
Фотограф Карим Бучетата сделал снимки снежных пейзажей недалеко от города Айн-Сефра на северо-западе Алжира. Снег выпал после резкого похолодания.
Снег покрыл песчаные дюны на северо-западе Алжира.
Об этом сообщает Daily Mail.
В пустыне, где температура иногда достигает 58 градусов Цельсия, 18 января она упала до минус 2.
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Этот район окружен Атласскими горами и расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря. Снег тут видели и раньше – в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах, отмечает газета.
Ранее Власти писали, что в этом же районе, возле города Айн-Сефра, снег выпадал в январе прошлого года.
Тэги: снег, Сахара
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