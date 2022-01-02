В Сахаре выпал снег: в чем причина редкого явления

Фотограф Карим Бучетата сделал снимки снежных пейзажей недалеко от города Айн-Сефра на северо-западе Алжира. Снег выпал после резкого похолодания.

Снег покрыл песчаные дюны на северо-западе Алжира.



Об этом сообщает Daily Mail.

В пустыне, где температура иногда достигает 58 градусов Цельсия, 18 января она упала до минус 2.

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Этот район окружен Атласскими горами и расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря. Снег тут видели и раньше – в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах, отмечает газета.

Ранее Власти писали, что в этом же районе, возле города Айн-Сефра, снег выпадал в январе прошлого года.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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