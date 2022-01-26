США раскрыли подробности письменного ответа России по гарантиям безопасности
В письменный ответе России на ее ультиматум о гарантиях безопасности США предусматривает серьезный дипломатический путь, если его выберет Москва.
Об этом сообщила “Европейская правда” со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
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«Доставленный документ включает обеспокоенность США и наших союзников и партнеров по поводу действий России, которые подрывают безопасность; принципиальную и прагматическую оценку выраженных Россией беспокойств и наши предложения в сферах, в которых мы можем найти общий язык», – сказал Блинкен.
Он также уточнил, что в документе США дали ясно понять, что они будут защищать свои ключевые принципы.
«Они включают суверенитет Украины и её территориальную целостность и право государств выбирать их собственные договоренности и союзы по безопасности. Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности по размещению позиций в Украине, а также меры по увеличению доверия в отношении военных учений и маневров в Европе», – добавил госсекретарь.
Он также добавил, что США готовы продолжать диалог с РФ относительно тех сфер, в которых по-прежнему возможно сотрудничество.
Блинкен заявил, что рассчитывает поговорить с министром иностранных дел РФ Лавровым в ближайшие дни после того, как Москва ознакомится с ответом США.
Как сообщали Власти, в Министерстве иностранных дел России подтвердили получение от Соединенных Штатов письменного ответа по гарантиям безопасности.