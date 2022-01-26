США раскрыли подробности письменного ответа России по гарантиям безопасности

В письменный ответе России на ее ультиматум о гарантиях безопасности США предусматривает серьезный дипломатический путь, если его выберет Москва.

Блинкен раскрыл подробности ответа США на ультиматум России



Об этом сообщила “Европейская правда” со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

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«Доставленный документ включает обеспокоенность США и наших союзников и партнеров по поводу действий России, которые подрывают безопасность; принципиальную и прагматическую оценку выраженных Россией беспокойств и наши предложения в сферах, в которых мы можем найти общий язык», – сказал Блинкен.

Он также уточнил, что в документе США дали ясно понять, что они будут защищать свои ключевые принципы.

«Они включают суверенитет Украины и её территориальную целостность и право государств выбирать их собственные договоренности и союзы по безопасности. Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности по размещению позиций в Украине, а также меры по увеличению доверия в отношении военных учений и маневров в Европе», – добавил госсекретарь.

Он также добавил, что США готовы продолжать диалог с РФ относительно тех сфер, в которых по-прежнему возможно сотрудничество.

Блинкен заявил, что рассчитывает поговорить с министром иностранных дел РФ Лавровым в ближайшие дни после того, как Москва ознакомится с ответом США.

Как сообщали Власти, в Министерстве иностранных дел России подтвердили получение от Соединенных Штатов письменного ответа по гарантиям безопасности.

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Тэги: Россия, США, Энтони Блинкен, гарантии безопасности