За три месяца из РФ выехало почти столько граждан, сколько за предыдущие 20 лет

Из России за первый квартал 2022 года выехало 3,8 млн граждан.

Граждане массово покидают Россию за последние месяцы



Об этом свидетельствуют официальные данные Федстата.

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В Грузию из России въехали более 38 тысяч человек, в Армению — около 134 тысяч.

Больше всего людей отправились в Казахстан — почти 205 тысяч человек.

Для сравнения: с 2000 по 2021 год Россию покинули около 5 миллионов человек.

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