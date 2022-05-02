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13:00 08 Мая 2022 Просмотров 140   КомментариевКомментарии

Украинские военные отступили от Попасной – ОВА

Украинские военные совершили тактическое отступление от Попасной – российские военные сравняли город с землей.

От города практически ничего не осталось.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона 8 мая.

ЗСУ отступили на более укрепленные позиции, так как от города практически ничего не осталось – российские военные сравняли Попасную с землей.

«Все свободные населенные пункты Луганщины являются горячими точками. Прямо сейчас идут стрелковые бои в той же Белогоровке, Воеводовке и в направлении Попасной. Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили раньше», — сказал он.

Кроме того, Гайдай заверил, что планы российских оккупантов «захватить полностью Луганскую область к 9 мая» невыполнимы.

Тэги: Луганская область, Попасная, отступление, зсу
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