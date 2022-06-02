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14:53 02 Июня 2022 Просмотров 182   КомментариевКомментарии

В Бердянске прогремел мощный взрыв в порту

В оккупированном РФ Бердянске Запорожской области в районе морского порта прогремел мощный взрыв, в воздух поднялся огромный столб дыма.

Об этом сообщают в пабликах и соцсетях жители города.

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В то же время оккупационные власти сообщили, что взрывов было два. Но они связаны с разминированием.

«Инженерная служба Черноморского Флота Российской Федерации проводит разминирование объектов Бердянского порта. Его готовят к принятию судов гражданского назначения”, – сказано в сообщении.

Там также добавили, что подразделения инженерных войск планируют за трое суток провести полное разминирование фарватера Бердянского порта и сделать объект безопасным для работы.

То есть взрывы еще будут.

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