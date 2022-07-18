Кадиров передумав відправляти до України терміново сформований батальйон: що трапилось

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 22 липня заявив, що особовий склад чеченського батальйону «Захід-Ахмат», який створювався для відправки в Україну, залишиться в Чечні.

У Кадирова виникли в Чечні проблеми



Про це повідомили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW).

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Про формування батальйону «Захід-Ахмат» було оголошено 26 червня. І Кадиров заявляв, що цей батальйон був сформований з максимальною терміновістю для розгортання в Україні.

Експерти ISW вважають це підтвердженням тези, що Кремль, ймовірно, прагне розгорнути групи неросійських етнічних меншин для підтримки операцій в Україні в короткостроковій перспективі.

Однак зараз Кадиров, схоже, применшує акцент на необхідності розгортання, що може свідчити про те, що він стикається з посиленням внутрішнього тиску, щоб припинити відправку чеченців для участі в російських операціях в Україні.

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