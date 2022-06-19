Шольц особисто гальмує постачання Україні систем ППО, здатних захистити цілі міста

Багатомільярдне замовлення України на 11 зенітно-ракетних комплексів Iris-T SLM зависло в канцелярії канцлера Німеччини Олафа Шольца з незрозумілих причин.

Усього одна установка Iris-T SLM здатна захистити ціле місто від атак з повітря



Про це повідомило Welt із посиланням на обізнані джерела.

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Усього одна установка Iris-T SLM здатна захистити ціле місто від атак з повітря. Щодня затримка поставок веде до нових руйнувань та жертв в Україні.

Одна із систем коштує близько 140 млн євро, а за одинадцять одиниць потрібно буде заплатити близько 1,5 мільярда євро.

Україна хоче закуповувати зброю безпосередньо у збройової компанії Баден-Вюртемберг Diehl Defense. Українська влада подала необхідну заявку на експортну ліцензію до міністерства економіки ФРН на початку липня. Але у разі будь-якого експорту озброєнь остаточна резолюція залишається за Федеральною радою безпеки, тобто останнє слово за Олафом Шольцем.

Представник міністерства економіки на журналістський запит щодо стану справ з цього питання відмовився від коментарів «з міркувань безпеки».

З початку війни всі аналогічні українські заявки оперативно відправляли до Федеральної ради безпеки. Комітет, до якого входять дев’ять міністрів, які опікуються зовнішньою політикою та політикою безпеки, здебільшого відповідав відмовою, або погоджувався з небажанням.

На запит прес-секретарка уряду заявила, що Федеральна рада безпеки працює таємно, «тому тут не можна давати жодної інформації, і уряд принципово не коментує поточні угоди з іншими країнами».

Виходячи зі списку доставленої до Києва зброї, який 21 червня опублікував сам федеральний уряд, канцлер Олаф Шольц скоротив військову підтримку України, незважаючи на протилежні обіцянки. Німецька опозиція вважає, що демонстративне небажання федерального уряду постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини.

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