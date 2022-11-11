Малиновский стал лучшим игроком «Аталанты» в проигранном матче с «Лечче»

В среду на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче состоялся матч 14-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором ФК «Лечче» принимал «Аталанту» из Бергамо.

Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Лучшим в составе проигравшей команды был Руслан Малиновский, отметившийся ассистом.

Для «Аталанты» недавнее поражение стало третьим за четыре последних тура. Подопечные Джан Пьеро Гасперини на фоне неудач опустились ниже зоны Лиги чемпионов в турнирной таблице Серии А, и до перерыва на Чемпионат мира их ждет домашняя игра с конкурентом за место в топ-4 — миланским «Интером». Заключить пари на исход встречи можно в БК Winline. Узнайте, как пройти идентификацию в Winline, на сайте «Рейтинг Букмекеров».

В поединке с «Лечче» бергамаски пропустили два мяча в первые полчаса. Счет на 28-й минуте после розыгрыша углового открыл защитник паприканцев Федерико Баширотто, а спустя две минуты преимущество хозяев удвоил Федерико Ди Франческо.

Единственный гол гостей был забит на 40-й минуте. Малиновский точной передачей вывел Дувана Сапату один на один с голкипером желто-красных, и колумбиец точно пробил низом.

Полузащитник сборной Украины покинул поле на 80-й минуте. Статистический портал WhoScored оценил игру Руслана в 7,6 баллов — это самый высокий показатель в «Аталанте». Для украинца ассист в игре с «Лечче» стал вторым в текущем сезоне.

После 14 туров бергамаски с 27 очками располагаются на шестой строчке турнирной таблицы Серии A, уступая «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей. Клуб из Лечче благодаря победе набрал 12 баллов и поднялся на 16-ю позицию в лиге, от зоны вылета коллектив Марко Барони отделяют 5 очков.