НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
17:44 18 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В китайском такси теперь можно вызвать водителя-коммуниста

Компания объяснила, что таким образом надеется внести свой вклад в развитие Компартии через современные технологии, а также построить собственное сообщество работников-партийцев

Didi Chuxing запустили сервис Party Member Driver, который позволит пассажирам ехать на такси с водителем-партийцем.

Нововведение доступно на премиальном тарифе и пока распространяется только на Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь (провинция Гуандун). Теперь у водителей, которые являются членами Компартии, появился соответствующий значок в виде красного круга с золотыми серпом и молотом.

Пассажиры не могут выбрать водителя-партийца вручную. Система автоматически назначает таксистов, находящихся поблизости. Если нажать на профиль водителя с красным кружком, приложение напишет: «Водитель — член партии».

Также у таких водителей будет специальная красная табличка на приборной панели пассажирского сиденья. Компания объяснила, что таким образом надеется внести свой вклад в развитие Компартии через современные технологии, а также построить собственное сообщество работников-партийцев.

Источник:
Тэги: Китай

Новости по теме

Беларусь попросила денег у Китая в кредит

Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на погашение и обслуживание госдолга Беларуси.

США выслали китайских дипломатов – впервые за 30 лет

Власти Соединённых Штатов минувшей осенью выслали из страны двух сотрудников посольства Китая, утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники.

В США отложили введение новых пошлин для Китая

Вашингтон планировал ввести дополнительные пошлины на определенные товары из Китая с 15 декабря.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы