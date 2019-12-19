НБУ рассказал о рисках первичного рынка недвижимости

Восстановление ипотеки сдерживается высокими рисками первичного рынка недвижимости, регуляцию которого необходимо усилить.

Об этом говорится в новом «Отчете о финансовой стабильности», который опубликован на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Для возобновления ипотечного кредитования необходимо решить несколько фундаментальных проблем первичного рынка недвижимости. Он крайне непрозрачен, а домохозяйства-инвесторы не имеют действенных механизмов защиты своих прав», – отмечается в документе.

В отчете отмечается, что благодаря росту доходов населения и снижению реальных цен на жилье, доступность и привлекательность жилья сейчас является самым высоким за последнее десятилетие (с момента начала расчетов). НБУ считает, что регулирование первичного рынка недвижимости должно быть усилено.

«Поскольку этот рынок является социально важным, его регулирование должно быть таким же жестким, как и регулирование банковского сектора. Должна быть обеспечена полная прозрачность структур собственности компаний-девелоперов, они должны нести ответственность за несвоевременное выполнение строительных работ », – говорится в отчете.

Нацбанк также отмечает, что без составления первичного рынка жилой недвижимости восстановление ипотеки будет крайне медленным несмотря на ожидаемое снижение процентных ставок.

Опросы НБУ показало, что большинство банков все еще опасаются ипотеки: 92% новых ипотечных кредитов предоставляет треть банков. Новые кредиты приходятся преимущественно на вторичный рынок недвижимости.

Основные проблемы первичного рынка недвижимости, которые создают риски как для инвестора, так и для потенциального кредитора:

Непрозрачность рынка: отсутствие информации о конечных бенефициарах застройщиков и схемы их финансирования.

Низкий уровень защиты прав инвесторов и непрозрачность схем инвестирования.

Отсутствует финансовая ответственность застройщика за нарушение условий соглашения.

Несвоевременности ввода жилья в эксплуатацию.

При этом НБУ отмечает, что гривневые цены на рынке жилой недвижимости остаются относительно стабильными – новое жилье подорожало всего на 1% за последние 12 месяцев и на 7% с сентября 2016 года. Несмотря на неестественно малые объемы ипотечного кредитования и риски, строительство находится на подъеме: за 9 месяцев 2019 году в Украине было введено в 36,6% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого.

Однако также усиливаются накопившиеся проблемы на этом рынке. Так, на конец августа 2019 году в Киеве уже насчитывалось 66 жилых комплексов, которые имеют признаки долго- или недостроев. Общее количество квартир в недостроях в полтора раза превышает среднее годовое количество новых квартир в Киеве за последние 5 лет.

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