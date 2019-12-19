В США изобрели «умный унитаз», который следит за здоровьем человека
«Умный туалет» в настоящее время находится в стадии разработок, которые ведутся командой из Университета Висконсина-Мэдисона.
Ученые называют подобный аппарат неинвазивным способом сбора и компиляции информации о вашем здоровье не выходя из дома.
Ученые Джошуа Кун и Ян Миллер и два участника исследования, обнаружили, что молекулярный состав их мочи показывает, сколько они спали, какой физической активностью занимались, сколько употребили алкоголя или кофе и когда и сколько безрецептурных лекарств они приняли. Моча содержит фактически «жидкую историю» пищевых привычек человека, выполнения или невыполнения физических упражнений, приема лекарств, режима сна и других элементов образа жизни. Эта жидкость также содержит метаболические указания на более чем 600 человеческих заболеваний, в том числе, на такие главные убийцы, как рак, диабет и заболевания почек».
Ученые надеются, что их изделие будет готово через пять лет.
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