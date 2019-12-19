В Таиланде мобильный телефон убил буддийского монаха

49-летний Фра Руанг Йот объявил, что отправляется в соседнюю деревню. Вместо этого он спрятался у себя в хижине. Там он курил и пил кофе, хотя для монахов и то и другое считается грехом.

Через три дня из соседней деревни вернулись другие монахи и сообщили, что Фра Руанг Йота с ними не было. После этого его стали искать и нашли тело в его хижине. Он умер несколько дней назад и уже начал разлагаться.

Мертвый монах лежал на кровати с поднятыми вверх руками. По всей видимости, он застыл в такой позе, потому что перед смертью держал телефон. Рядом стояла пепельница и были разбросаны кофейные пакетики.

Его коллеги в храме сказали, что покойный монах был известен тем, что проводил много времени с мобильным телефоном.

Якобы он также говорил о своем сломанном зарядном устройстве и планировал купить новое.

«Этот инцидент станет уроком для всех, кто использует свой мобильный телефон во время зарядки», – сказал один из монахов.

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