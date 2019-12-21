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18:50 21 Декабря 2019 0 Комментарии
Украина в топ-5 – рейтинг государств с высокой смертностью из-за экологии
Украина попала в пятерку лидеров рейтинга европейских стран с высокой смертностью из-за плохой экологии.
Украина на четвертом месте среди европейских стран по количеству смертей, вызванных загрязнением окружающей среды.
В Украине 57 258 человек ежегодно умирают из-за загрязнения окружающей среды.
В тройку лидеров региона вошли также Турция (57 779 смертей), Германия (68 300) и РФ (118 687).
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Тэги: смертность
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