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Главная » Мир » Наука и Техника
15:58 22 Декабря 2019 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Посещение музеев продлевает жизнь

Всего на одно или два культурных мероприятия в год снижают риск ранней смертности на 14 %, говорят ученые из Университетского колледжа Лондона.

Результаты их многолетнего исследования публикует British Medical Journal.

Ученые проанализировали опыт более 6710 человек в возрасте 50 лет и старше. Выяснилось, что чем чаще человек посещает музеи, выставки, оперу и театры, тем лучше для его здоровья. Если делать это регулярно, то риск преждевременной смерти снижается на 31 %.

Пол и финансовое положение не влияют на результат. «Культурный досуг исключает сидячий образ жизни, который является причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний», — пишут ученые.

«Креативность и воображение — неотъемлемая часть художественного взаимодействия. Они всегда были связаны с повышением шансов на выживание нашего вида», — подчеркивают исследователи.

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Тэги: смертность, музей, продление жизни

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