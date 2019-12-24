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Главная » Мир » Общество
11:59 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава корпорации Boeing из-за катастроф уходит в отставку

Американская корпорация Boeing уволила своего руководителя Денниса Мюленбурга. Его место займет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун.

Корпорация оказалась в тяжелой ситуации из-за двух катастроф самолетов серии 737 Мах. Полеты авиалайнеров этой модели приостановлены.

Как сообщается в пресс-релизе корпорации, Кэлхун станет главным исполнительным директором Boeing с 13 января 2020 года. При этом он останется в составе совета директоров компании.

Мюленбург же покидает пост СЕО и совет директоров немедленно, говорится в заявлении. В течение переходного периода исполнять обязанности гендиректора будет главный финансовый директор компании Грег Смит.

«Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над улучшением отношений с регулирующими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами», – говорится в релизе.

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Тэги: Американская корпорация Boeing, Деннис Мюленбург, Авиакатастрофы

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