Глава корпорации Boeing из-за катастроф уходит в отставку
Американская корпорация Boeing уволила своего руководителя Денниса Мюленбурга. Его место займет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун.
Корпорация оказалась в тяжелой ситуации из-за двух катастроф самолетов серии 737 Мах. Полеты авиалайнеров этой модели приостановлены.
Как сообщается в пресс-релизе корпорации, Кэлхун станет главным исполнительным директором Boeing с 13 января 2020 года. При этом он останется в составе совета директоров компании.
Мюленбург же покидает пост СЕО и совет директоров немедленно, говорится в заявлении. В течение переходного периода исполнять обязанности гендиректора будет главный финансовый директор компании Грег Смит.
«Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над улучшением отношений с регулирующими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами», – говорится в релизе.
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