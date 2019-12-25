Путин заявил, что Вторая мировай началась из-за заговора Запада с Гитлером

Президент России Владимир Путин отверг критику Европарламента пакта Молотова-Риббентропа, заявив, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером еще раньше проложил путь к началу Второй мировой войны.

«Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред», – сказал Путин.

Он сказал, что СССР был одной из последних стран, которые подписали пакт о ненападении с Германией, а до этого это сделали «все ведущие страны Европе».

Он признал, что пакт Молотова – Риббентропа содержал так называемый секретный договор о разделе сфер влияния, но обвинил страны Запада в том, что они еще раньше вступали в сговор с Гитлером.

«А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое, начиная с 1938 года. Когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания и Франция сдали своего союзника, хотя у них с Францией был договор о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии», – сказал Путин.

Он добавил, что на так называемой Мюнхенской конференции «Гитлер прямо представлял интересы Польши и, частично, Венгрии, а затем еще полякам сказал, как трудно было отстаивать их интересы».

«У нас это все есть в документах. Слава богу, у нас достаточно архивных документов, которые достались нам в качестве трофеев из европейских стран после Второй мировой войны», – заявил Путин.

На прошлой неделе министерство иностранных дел Польши жестко раскритиковало слова Путина о причинах и ходе Второй мировой войны и сравнило их с пропагандой времен сталинизма.

Тэги: Вторая мировая война, Владимир Путин