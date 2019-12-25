Денежные выплаты учителям: кому повезет получить больше 20 тысяч
Молодым учителям в следующем году выплатят пособие.
В наступающем году учителей ждут дополнительные денежные выплаты, однако повезет не всем. Как выяснилось, пособие получат только те, чей стаж не превышает 10 лет. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.
Итак, молодым педагогам выплатят по 21020 грн. В постановлении указано, что эти деньги направлены на «улучшение социальной защиты учителей учреждений общего среднего образования», имеющих небольшой стаж.
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