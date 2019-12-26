Эрдоган заявил о тысячах российских наемников в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в североафриканской стране Ливии ведут свою деятельность 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из РФ.

Об этом пишет Anadolu Agency, передает УНН.

Отмечается, что Президент Турции отметил присутствие в зоне ливийского конфликта наемников из многих стран мира, в частности и России.

“Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч и наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК „Вагнер“? Что они там делают?”, — сказал Эрдоган.

Он, в частности, прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в Ливию.

“Турция еще никогда не была „незваным гостем“. Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос”, — сказал глава государства.

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