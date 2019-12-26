Рефери Премьер-лиги раскрыл зарплаты судей и футболистов
Судья Украинской Премьер-лиги Николай Балакин сообщил в интервью Tribuna, что получает за один матч в элитном дивизионе 12 000 гривень.
«У меня зарплата за игру 12 000 гривень, 3 000 грн нам дают на проезд», – сказал он.
При этом рефери пожаловался на хамство со стороны футболистов, добавив, что «если они получают по $20 000 в месяц, то это не дает им права так себя вести».
«Сейчас мы судим миллионеров. В топ-командах молодые ребята уже миллионеры. Иногда они обижаются, говорят прямо на поле: «Почему ты себя грубо с нами ведешь?». Отвечаю им: «А вы слышали, как вы себя ведете со мной?», – говорит судья.
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