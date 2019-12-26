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Главная » Мир » Спорт
18:25 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дочерей Путина и Шойгу включили в правительственный совет по спорту

Состав нового совета сформирован на этой неделе, он займётся «выработкой согласованных решений по общественно значимым инициативам».

Катерина Тихонова

Дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав созданного правительственного совета по спорту. При этом она не входит в состав аналогичного совета при президенте. Про руководителя фонда «Иннопрактика» известно, что она занималась акробатическим рок-н-роллом.

Тихонова упомянута в списке как генеральный директор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Состав нового совета сформирован на этой неделе, он займётся «выработкой согласованных решений по общественно значимым инициативам», связанных со спортом и физкультурой, сообщалось на официальном портале правительственной информации.

Совет возглавила заместитель главы правительства Ольга Голодец. В него включены несколько федеральных чиновников, чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, несколько глав федераций и дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения, представленная как организатор полумарафона.

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Тэги: дочь Путина

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