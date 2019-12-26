Дочерей Путина и Шойгу включили в правительственный совет по спорту
Состав нового совета сформирован на этой неделе, он займётся «выработкой согласованных решений по общественно значимым инициативам».
Дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав созданного правительственного совета по спорту. При этом она не входит в состав аналогичного совета при президенте. Про руководителя фонда «Иннопрактика» известно, что она занималась акробатическим рок-н-роллом.
Тихонова упомянута в списке как генеральный директор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Состав нового совета сформирован на этой неделе, он займётся «выработкой согласованных решений по общественно значимым инициативам», связанных со спортом и физкультурой, сообщалось на официальном портале правительственной информации.
Совет возглавила заместитель главы правительства Ольга Голодец. В него включены несколько федеральных чиновников, чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, несколько глав федераций и дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения, представленная как организатор полумарафона.
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Она представлена как руководитель НИР «Иннопрактика», заместитель директора Интститута математических исследований сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова.