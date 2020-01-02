Командующий штаба армии Тайваня погиб в авиакатастрофе
Командующий штаба армии Тайваня, генерал ВВС Шен Йимин и еще семь человек погибли в результате аварийной посадки военного вертолета в горной местности.
В вертолете Black Hawk, который вылетел с военной базы на северо-востоке Тайваня в 7:54 по местному времени, находилось 13 человек, в том числе, представители руководства армии, сообщает BBC.
Вертолет совершил аварийную посадку примерно после того, как диспетчеры потеряли с ним связь в 8:22, сообщает министерство обороны Тайваня.
Поисково-спасательная группа попыталась как можно быстрее добраться до места происшествия. Несколько человек были найдены живыми в обломках вертолета.
Трагедия произошла незадолго до президентских выборов в Тайване, запланированных на 11 января.
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