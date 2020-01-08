НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
10:42 08 Января 2020 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Лучшим футболистом Африки признан полузащитник «Ливерпуля»

Футболист «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году. Мане впервые получил приз лучшему игроку Африки.

27-летний Мане получил награду на церемонии в Хургаде (Египет), сообщает BBC.

Прошлом году вместе с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Сенегала он дошел до финала Кубка африканских наций, где его команда уступила Алжиру (0:1).

В нынешнем сезоне Мане провел 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. В его активе 15 голов и 11 результативных передач.

В финальном голосовании сенегалец опередил одноклубника египтянина Мохаммеда Салаха и полузащитника «Манчестер Сити» алжирца Рияда Мареза, которые, кстати, на церемонии награждения не присутствовали.

Мане впервые получил приз лучшему игроку Африки. В 2017 и 2018 годах престижная награда досталась Салаху. Рекордсменами по количеству подобных наград являются камерунец Самюэль Это’О и ивуариец Яя Туре (оба – по четыре раза).

Источник:
Тэги: футбол, Африка

Новости по теме

Лучшими бомбардирами чемпионата Англии стали три футболиста из Африки

Накануне завершился чемпионат Англии, в котором золотые медали завоевал «Манчестер Сити», опередивший лишь на очко «Ливерпуль».

Салах – лучший футболист Африки в 2018 году

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком Африки в 2018 году по версии Конфедерации африканского футбола.

Африканских футбольных арбитров пожизненно отстранили из-за пятидолларовой взятки

Инцидент получил огласку после того, как команда, подкупившая рефери, потребовала вернуть свои деньги после проигранной серии пенальти.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Пенсионерка приняла снаряд времен Первой мировой войны за вазу и поставила в гостиной

10:55 Мир

Харьковский предприниматель проведет в тюрьме 9 лет за ДТП с двумя погибшими

09:26 Украина

Президент Владимир Зеленский прервал отдых в Омане из-за катастрофы украинского «Боинга»

08:48 Украина

В Иране разбился самолет МАУ, летевший по маршруту «Тегеран-Киев». На борту было 180 пассажиров.

08:01 Мир

Судебное похмелье: Хозяина магазина, в котором продавался коньяк, убивший семерых человек, даже не оштрафовали

21:09 Украина

Третий день в Виннице ищут пропавшую девочку

18:56 Украина

Скандал с избиением активистов на встрече с российской блогершей Александрой Митрошиной получил продолжение

16:05 Украина

Самое смелое декольте 2020: Сальма Хайек в платье Gucci

15:55 Мир

IKEA заплатит семье из США 46 млн долларов за смерть ребенка

14:07 Мир

Голая модель собрала 700 тысяч долларов пожертвований, рыссылая свои фото

13:12 Мир

Суд оправдал чиновницу от образования, которой дали деньги за место в школе

16:47 Украина

Новости | Игровые автоматы