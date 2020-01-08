Лучшим футболистом Африки признан полузащитник «Ливерпуля»
Футболист «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году. Мане впервые получил приз лучшему игроку Африки.
27-летний Мане получил награду на церемонии в Хургаде (Египет), сообщает BBC.
Прошлом году вместе с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Сенегала он дошел до финала Кубка африканских наций, где его команда уступила Алжиру (0:1).
В нынешнем сезоне Мане провел 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. В его активе 15 голов и 11 результативных передач.
В финальном голосовании сенегалец опередил одноклубника египтянина Мохаммеда Салаха и полузащитника «Манчестер Сити» алжирца Рияда Мареза, которые, кстати, на церемонии награждения не присутствовали.
Мане впервые получил приз лучшему игроку Африки. В 2017 и 2018 годах престижная награда досталась Салаху. Рекордсменами по количеству подобных наград являются камерунец Самюэль Это’О и ивуариец Яя Туре (оба – по четыре раза).
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