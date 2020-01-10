В Черниговской области отец изнасиловал малолетнюю дочь

О преступлении стало известно только через две недели.

Как выяснили Власти.нет в черниговской полиции, 2-го января текущего года в поселке городского типа Козелец задержали ранее судимого местного жителя, который обоснованно подозревается в изнасиловании малолетней дочери, которой не исполнилось и 12-ти лет.

Наши источники в следствии сообщил, что пьяный безработный извращенец в собственном доме 19-го декабря изнасиловал родную дочь-школьницу. Ребенок побоялся рассказать о случившемся маме, и правда всплыла только через две недели.

Насильник задержан и содержится в следственном изоляторе. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

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