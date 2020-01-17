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Главная » Украина » Происшествия
07:45 17 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Женщина, отсидев 10 лет за убийство, проткнула мужу печень из ревности

В суде потерпевший простил возлюбленную.

Точку в семейной кровавой драме поставил Новозаводской районный суд Чернигова, приговорив ранее судимую Елену Мельникову к пяти годам тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений своему гражданскому супругу – Василию И.

Как установило следствие, отсидевшая «от звонка до звонка» за умышленное убийство рецидивистка едва не зарезала сожителя, приревновав его к коллегам по работе – мужчина работает в женском коллективе, и являлся единственным, кто обеспечивал материально подсудимую.

После того, как Мельникова употребила спиртное, она испытала непреодолимое чувство ревности к суженому, и, схватив нож, вошла спальню, где отдыхал ничего не подозревавший сожитель. Ударив его в правый бок ножом, рецидивистка поняла, что ранение серьезное, и позвонила в «скорую». Как раз вовремя – мужчина уже потерял сознание, и жизнь его находилась на волоске.

Как оказалось, нож вошел в печень потерпевшего – ранение крайне тяжелое. Удалив часть жизненно важного органа, медики спасли жизнь Василию.

В суде он просил строго не наказывать возлюбленную, едва не лишившую его самого дорого. Вердикт суда оказался действительно не крайне суровым – Мельникова приговорена к минимальному наказанию, предусмотренному санкцией вменяемой ей статьи.

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Тэги: приговор, убийца, Чернигов, тяжкие телесные повреждения, сожитель, гножевое ранение

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